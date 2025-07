Jannik Sinner accorcia su Alcaraz nella classifica ATP Race! Si infiamma la corsa al n1 a fine anno!

Jannik Sinner conquista 2000 punti a Wimbledon, Carlos Alcaraz si ferma a 1300: questa in estrema sintesi il contributo del torneo londinese per la Race ATP, la classifica che tiene conto dei soli risultati dell’anno solare 2025, che definisce gli otto qualificati alle Finals di fine stagione. Lo spagnolo Carlos Alcaraz comanda nella graduatoria che a fine anno andrĂ a combaciare con il ranking ATP, definendo, dopo le Finals, il numero 1 al termine della stagione: l’iberico, che è giĂ matematicamente qualificato all’ultimo torneo del 2025, vanta 7540 punti. Per Sinner la qualificazione non è ancora aritmetica, ma praticamente è cosa fatta: per non essere presente alle ATP Finals l’azzurro dovrebbe uscire dai primi 7 della Race e finire alle spalle anche del vincitore degli US Open, che a sua volta dovrebbe essere fuori dai primi 7 della graduatoria (in questo caso Sinner sarebbe prima riserva), oppure finire fuori dai primi 20 della classifica, eventualitĂ impensabili, dato che l’azzurro vanta 6000 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

