Rios Inter in nerazzurro solo se… Fabrizio Romano chiarisce la situazione Ecco chi c’è in pole e chi attende

Rios Inter, brasiliano nel mirino ma tutto ruota attorno a Calhanoglu: la Roma si avvicina, West Ham sullo sfondo. Le parole di Fabrizio Romano. L’ Inter continua a valutare le mosse per rinforzare il centrocampo in vista della stagione 202526, ma alcune operazioni sono strettamente legate al futuro di giocatori chiave. A fare il punto è stato il giornalista Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha analizzato le strategie del club nerazzurro e i riflessi sul mercato internazionale. Uno dei nomi al centro dell’attenzione è quello di Richard Rios, centrocampista colombiano classe 2000 in forza al Palmeiras, che ha attirato l’interesse di diversi club europei. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rios Inter, in nerazzurro solo se… Fabrizio Romano chiarisce la situazione. Ecco chi c’è in pole e chi attende

In questa notizia si parla di: inter - fabrizio - romano - rios

Dumfries Inter, il retroscena di Fabrizio Romano: «Prima del rinnovo lo United lo voleva ed alcuni agenti avevano offerto…» - di Redazione Dumfries Inter, il retroscena di Fabrizio Romano sulla trattativa tra i nerazzurri e l’olandese per il rinnovo e sul tentativo del Manchester United.

Calciomercato Inter, quel giocatore verrà riscattato! Decisione presa e già comunicata: l’annuncio di Fabrizio Romano - di Redazione Calciomercato Inter, quel giocatore verrà riscattato! Decisione presa e già comunicata: l’annuncio di Fabrizio Romano sui nerazzurri.

Hojlund Inter, la rivelazione di Fabrizio Romano: «In queste settimane i nerazzurri hanno preso informazioni per capire i costi e la fattibilità dell’operazione» - Hojlund Inter, arriva la rivelazione del giornalista Fabrizio Romano: «In queste settimane i nerazzurri hanno preso informazioni…» Hojlund è entrato nel mirino dell’Inter, alimentando l’entusiasmo dei tifosi nerazzurri.

? L'Inter è leggermente più avanti rispetto alla Roma per Rios del Palmeiras. - Matteo Moretto/Fabrizio Romano Vai su Facebook

Calciomercato Inter, Fabrizio Romano chiarisce: «Contattato il Palmeiras per Rios, serve questa cifra» Vai su X

Romano: “Rios? Roma molto distante dalla richiesta del Palmeiras. E l’Inter…”; Roma, Rios è un obiettivo per il centrocampo: ma occhio alla concorrenza dell’Inter; Nome nuovo per l’Inter: chieste informazioni per Richard Rios, gli aggiornamenti.

Carboni-Genoa, ieri incontro significativo. Inter al momento fuori dalla corsa per Rios: il motivo - Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista Matteo Moretto riferisce gli ultimi aggiornamenti relativi a Valentin Carboni e Richard Rios: “C’è stato ieri un incontro significativo tra Inter ... msn.com scrive

Calciomercato Inter, Fabrizio Romano chiarisce: «Contattato il Palmeiras per Rios, serve questa cifra» - Calciomercato Inter, arrivano aggiornamenti da Fabrizio Romano riguardo la trattativa dei nerazzurri per Rios, centrocampista del Palmeiras L’Inter continua a lavorare sul mercato in vista di un possi ... Lo riporta informazione.it