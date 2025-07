Maltempo a Genova automobilista intrappolata nel sottopasso

"Non pensavo fosse così acqua l'alta. A un certo punto ho perso il controllo della macchina, ma sono riuscita a uscire dal finestrino". È il racconto di una donna rimasta intrappolata in un sottopassaggio a Genova nel corso dell'ondata di maltempo che ha colpito il capoluogo ligure. Disagi anche in Toscana, dove vige l'allerta arancione. Sulla costa si sono abbattuti 5mila fulmini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Maltempo a Genova, automobilista intrappolata nel sottopasso

In questa notizia si parla di: maltempo - genova - intrappolata - automobilista

Meteo Genova e Liguria: le previsioni per la settimana, maltempo in arrivo - Nuova settimana al via, ecco le previsioni degli esperti di 3bMeteo per i prossimi giorni a Genova e in tutta la Liguria, da lunedì 19 a venerdì 23 maggio 2025.

L’ex scalo di Porta Genova diventa social hub: ospiterà un’oasi per rider con ciclofficina e ripari dal maltempo - Milano, 5 giugno 2025 – Il primo passo per “riempire un vuoto urbano” in vista della prossima tappa, l’apertura di uno spazio destinato ai rider che per le sue modalità progettuali sarà “il primo in Italia”, cambiando il volto dell’ex scalo ferroviario di Porta Genova attraverso un progetto di utilizzo temporaneo pluriennale, in attesa del masterplan definitivo.

Danni maltempo: da Roma altri 8 milioni per interventi tra Genova, Imperia e Savona - Via libera da parte del Consiglio dei ministri allo stanziamento di ulteriori 8 milioni di euro a seguito dell'ondata di maltempo che ha colpito in particolare la Città metropolitana di Genova e le province di Imperia e Savona tra il 9 febbraio e il 31 marzo 2024.

Maltempo a Genova, automobilista intrappolata nel sottopasso; Maltempo, alberi caduti e allagamenti in Lombardia e Liguria; Resta intrappolato con l'auto nel tunnel allagato e l'acqua alla cintola: il video del salvataggio.

Una donna intrappolata in un sottopassaggio a genova durante maltempo con allerta in toscana e migliaia di fulmini sulla costa - ovest, con allagamenti a Genova e 5mila fulmini sulla costa toscana; protezione civile, vigili del fuoco e forze dell’ordine coordinano soccorsi e misure di ... Si legge su gaeta.it

Allerta gialla per temporali fino alle 19. Allagamenti e frane a Genova e Savona - Il maltempo ha colpito tutta la Liguria con forti piogge che hanno causato allagamenti e piccoli smottamenti. Lo riporta primocanale.it