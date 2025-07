Simone Vagnozzi | La vittoria più bella chiesto a Sinner di essere coraggioso | era in missione

Jannik Sinner ha vinto Wimbledon 2025. Il suo allenatore Simone Vagnozzi ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni di Sky: “ Forse la vittoria piĂą bella fatta con Jannik: sarĂ il posto, sarĂ Wimbledon, ma sono felicissimo. Dopo Parigi è stata dura, sono orgoglioso di quello che ha fatto. La differenza la fa lui, noi proviamo a dargli una mano. L’abbiamo preparata bene, ma non possiamo dire di averla preparata male al Roland Garros: abbiamo avuto tre match point. Livello pazzesco oggi, con Carlos magari una volta vincerĂ uno e una volta vincerĂ l’altro “. Il tecnico ha poi proseguito: “ Oggi gli abbiamo chiesto di essere coraggioso ed è quello che ha fatto nei momenti importanti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Simone Vagnozzi: “La vittoria piĂą bella, chiesto a Sinner di essere coraggioso: era in missione”

Sinner-Alcaraz, Vagnozzi: «Sarà un 50-50, il servizio conta di più e sull'erba si fa più fatica a difendersi» - Ancora una volta saranno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a confrontarsi in un finale Slam: questa volta protagonista sarà l'erba di Wimbledon. Si legge su msn.com

