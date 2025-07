Serata in bianco a Maggianico | Mission Bambini raccoglie 7mila euro per i progetti in Tanzania

L'impegno per i bambini più bisognosi continua a crescere nel Lecchese. Sabato 12 luglio l'oratorio di Maggianico ha ospitato una serata benefica che ha dimostrato ancora una volta la generosità del territorio, raccogliendo fondi destinati a progetti concreti di solidarietà internazionale. La. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: serata - maggianico - bambini - progetti

Serata in bianco a Maggianico: Mission Bambini raccoglie 7mila euro per i progetti in Tanzania; In 200 alla serata in bianco di Maggianico. Raccolti 7000 euro per Mission Bambini; Mission Bambini: raccolti oltre 5mila euro per la Casa cuore al Niguarda.

Serata di musica alla Scala dedicata ai progetti della Fondazione Rava - La Presidente Mariavittoria: presenti dove ci sono emergenze, dall’Ucraina alla Turchia ... Come scrive corriere.it

Una serata a teatro per progetti di solidarietà per i bambini - 00, al teatro di Varese, ritorna la possibilità di aiutare e sostenere i progetti di due Associazioni del territorio che da anni operano e aiutano i bambini dell’ospedale ... Si legge su varesenews.it