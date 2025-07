Chelsea PSG LIVE 3-0 | inizio secondo tempo

Al MetLife Stadium, East Rutherford il match valido per la finale del Mondiale per Club, PSG Bayern Monaco: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Chelsea PSG, valevole per la finale del Mondiale per Club 2025. PRIMO TEMPO Contro ogni pronostico il Chelsea domina il campo, specie grazie a Cole . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Chelsea PSG LIVE 3-0: inizio secondo tempo

In questa notizia si parla di: chelsea - tempo - inizio - secondo

I giocatori del Chelsea sbarcano su EA SPORTS FC 25 con carte speciali per un tempo limitato - Il Chelsea ha conquistato la UEFA Conference League 2024-2025 con una vittoria per 4-1 contro il Real Betis nella finale disputata il 28 maggio 2025 al Wroc?aw Stadium di Breslavia, Polonia.

Milan, corsa contro il tempo per sbloccare la trattativa con il Chelsea per Maignan: ballano 5 milioni - Dall`ottimismo alla tensione il passo è stato piuttosto breve. Il Chelsea dialoga da giorni con il Milan per cercare di concludere il trasferimento.

Maglia di Giroud dispersa, il secondo tempo di Chelsea-Los Angeles FC inizia in ritardo: Ochoa salva la partita - In una partita non ricchissima di emozioni come quella fra Chelsea e Los Angeles FC è l`imprevisto a fare notizia e a tenere tutti con il fiato.

Bei quarti, soprattutto quelli tutti europei. Il Paris e il Real Madrid fanno valere la maggiore qualità rispetto alle due tedesche e confermano di essere le più centrate tra le big. Il Chelsea passa con merito ma anche faticando nel secondo tempo Vai su X

Al Mondiale per Club accade anche questo Il secondo tempo di Chelsea-Los Angeles FC è iniziato con un leggero ritardo per colpa di... Olivier Giroud. Vai su Facebook

Chelsea-Paris Saint Germain, il risultato in diretta LIVE; Chelsea-Psg diretta finale Mondiale per Club: tris di Joao Pedro; Mondiale per Club: in campo Chelsea-PSG (3-0), doppietta di Palmer e gol di Joao Pedro - LIVE.

Chelsea – PSG 3-0 al 45’, ecco i gol e il racconto del primo tempo! – VIDEO - La doppietta di Palmer e il gol di Joao Pedro permettono al Chelsea di comandare alla fine del primo tempo contro il PSG in finale. generationsport.it scrive

Chelsea-LA FC, secondo tempo inizia in ritardo: Giroud aveva ... - La sfida del Gruppo D tra Chelsea e Los Angeles FC ha regalato un insolito siparietto. Come scrive tuttomercatoweb.com