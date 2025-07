Chelsea PSG LIVE 3-0 | fine primo tempo

Al MetLife Stadium, East Rutherford il match valido per la finale del Mondiale per Club, PSG Bayern Monaco: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Chelsea PSG, valevole per la finale del Mondiale per Club 2025. PRIMO TEMPO Contro ogni pronostico il Chelsea domina il campo, specie grazie a Cole . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Chelsea PSG LIVE 3-0: fine primo tempo

Chelsea-Manchester United, formazioni ufficiali: Maresca sceglie George dal primo minuto. Esordio da titolare del classe 2006 - Chelsea-Manchester United, formazioni ufficiali: Maresca sceglie George dal primo minuto. Esordio da titolare del classe 2006 SarĂ il classe 2006 Tyrique George a sostituire lo squalificato Jackson come punta centrale nel Chelsea.

Milan, Allegri nuovo allenatore: primo regalo dal Chelsea - Il Milan può puntare seriamente su Massimiliano Allegri per la panchina e salutarsi con Sergio Conceicao ed in tal senso il primo regalo può seriamente arrivare dal Chelsea, rappresentando un innesto davvero di alto profilo.

Jackson segna il primo gol del 2025 per dare il vantaggio del Chelsea su Everton - 2025-04-26 14:24:00 Il web non parla d’altro: Nicolas Jackson ha sparato a casa il suo primo gol in Premier League del 2025 per dare al Chelsea un vantaggio a metà tempo su Everton.

Psg "ingioc4bile" Alla squadra di Luis Enrique basta il primo tempo per chiudere i giochi: Fabian Ruiz e Dembélé mandano ko il Real e regalano la finale al PSG. Nel finale Ramos mette la ciliegina sulla torta Psg e Chelsea si contenderanno il trofeo

0-0 il primo tempo di #Chelsea e #benfica al #mondialeperclub

Chelsea-Paris Saint Germain, il risultato in diretta LIVE; SarĂ Chelsea-PSG la finale al Mondiale per Club: poker micidiale dei parigini al Real Madrid; FINALE Fluminense-Chelsea 0-2: inglesi in finale. SarĂ una bella tutta europea.

Fluminense – Chelsea 0-1 al 45', ecco il gol e il racconto del primo tempo! – VIDEO - Il gol bellissimo di Joao Pedro permette al Chelsea di chiudere in vantaggio il primo tempo contro la Fluminense. Segnala generationsport.it

Le magie di Joao Pedro mandano il Chelsea di Maresca in finale - Leggi come Joao Pedro ha messo fine alle speranze del suo ex club con una doppietta devastante, portando il Chelsea dell'italiano Maresca in finale della Coppa del Mondo per club FIFA. Scrive fifa.com