Sinner | Ho usato la sconfitta al Roland Garros ecco il motivo per cui sono qui con il trofeo di Wimbledon

"Usare la sconfitta e continuare a lavorare è uno dei motivi per cui sono qui con questo trofeo ". Esatto, usare la sconfitta al Roland Garros per vincere Wimbledon. Nelle parole di Jannik Sinner, la delusione cocente è diventata il motore che gli ha permesso poco più di un mese dopo di vincere il trofeo più importante del tennis. Lo ha spiegato, con il trofeo di Wimbledon stretto quasi in un abbraccio tra le sue mani, parlando davanti al Centrale dell'All England Club, dove aveva appena battuto Carlos Alcaraz. Proprio colui che gli aveva inflitto quella tremenda sconfitta a Parigi. Sinner ha pianto dopo il trionfo, è corso ad abbracciare mamma Siglinde, che forse aveva sofferto pure più di lui.

Ruud dopo la sonora sconfitta: “Ecco cosa penso di Sinner!”. Che parole! - Un risultato che parla da solo, ma che non racconta tutto. Quando il punteggio è così netto, la differenza tra i due tennisti in campo appare evidente, ma a volte ciò che conta è anche l’atteggiamento fuori dal campo.

La lezione di sport di Casper Ruud dopo la bruciante sconfitta contro Sinner - La classe del norvegese. Saper incassare una sconfitta, soprattutto una bruciante non è da tutti. Nella serata di ieri, 15 maggio, il tennista Casper Ruud ha dato prova di cosa significhi essere sportivi.

La sconfitta costa cara ad Alcaraz: sorpasso di Zverev, Sinner resta distante - Carlos Alcaraz è stato sconfitto dal danese Holger Rune nella finale del torneo ATP 500 di Barcellona.

Jannik #Sinner è il nuovo re di #Wimbledon. L'azzurro ha battuto in finale Carlos Alcaraz in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 e vendicato la sconfitta al Roland Garros: «È un sogno che si avvera». È il primo italiano a vincere a Londra Vai su X

Cosa è successo a Sinner negli spogliatoi dopo la sconfitta con Alcaraz al Roland Garros Nel primo commento, il racconto dell'allenatore del tennista italiano Vai su Facebook

Jannik Sinner sul trono di Wimbledon: rivincita su Carlos Alcaraz in finale, trionfa a Londra in quattro set; Sinner dopo Wimbledon: Momento difficile post Roland Garros; Gli avevano già fatto il funerale, è arrivato fino alla finale: fatti e numeri mostrano come Sinner sia….

Wimbledon è italiana! Sinner vendica Parigi, Alcaraz sconfitto in quattro set - Wimbledon | Jannik Sinner rimonta un set a Carlos Alcaraz e conquista il titolo di Wimbledon. Secondo ubitennis.com

Sinner: “Sto vivendo un sogno, merito anche della sconfitta al Roland Garros” - Le parole del tennista azzurro dopo la vittoria a Wimbledon: "Con Carlos Alcaraz abbiamo un bel rapporto fuori dal campo e per essere così abbiamo bisogno dei migliori team al mondo. Si legge su msn.com