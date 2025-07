Elon Musk lancia la sfida a OpenAI | pronti 2 miliardi per far decollare xAI e Grok

Elon Musk ora punta dritto al potere dell’intelligenza artificiale, e lo fa con un investimento da 2 miliardi di dollari. È questa la cifra che SpaceX, la sua azienda aerospaziale, ha deciso di investire in xAI, fondata dallo stesso Musk. L’operazione è stata rivelata dal Wall Street Journal. Rappresenta il primo contributo noto di SpaceX a xAI e si configura come uno dei più grandi investimenti mai effettuati da Musk al di fuori del core business aerospaziale. L’investimento costituisce quasi la metà del round di finanziamento da 5 miliardi già annunciato da Morgan Stanley lo scorso mese. Con questa operazione, Musk dimostra di voler usare il suo impero tecnologico per dare forza al progetto xAI e competere direttamente con OpenAI, la società colosso dell’intelligenza artificiale che ha dato vita a ChatGPT. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: musk - elon - miliardi - lancia

Starbase, cos’è la prima città fondata da Elon Musk e quali sono i rischi per l’ambiente - Un'ex comunità costiera texana si trasforma nella prima città aziendale a guida SpaceX. Oltre la metà dei suoi 283 residenti sono dipendenti.

Sam Altman tende la mano a Elon Musk: pace tra i due? - Sarà una vera pace, se ci sarà davvero, quella tra Sam Altman e Elon Musk? Per il momento sappiamo che l’amministratore delegato di OpenAI  ha lanciato un appello pubblico all’imprenditore di origine sudafricana per riaprire un dialogo e valutare possibili forme di collaborazione nel campo dell’intelligenza artificiale.

Perché Antonio Tajani dice no ai satelliti di Elon Musk per la difesa europea e italiana - La nuova strategia della Farnesina: priorità alle imprese europee. Il documento programmatico 2025 del Ministero degli Esteri italiano, guidato da Antonio Tajani, esclude qualsiasi collaborazione con Starlink, la rete di satelliti di proprietà di Elon Musk.

Elon Musk rompe con Trump, fonda un nuovo partito e punta a cambiare il Congresso USA. Una sfida politica senza precedenti, tra strategie, ostacoli legali e alleanze sorprendenti. Ecco le cinque cose da sapere #IlGiornale #ElonMusk #DonaldTrump #5Punt Vai su Facebook

Elon Musk lancia la sfida a AI: pronti 2 miliardi per far decollare xAI e Grok; SpaceX di Elon Musk accetta di investire $ 2 miliardi in XAI; Tesla lancia i suoi robotaxi ad Austin: la “scommessa da mille miliardi” di Elon Musk.

Musk rilancia su xAI e sfida OpenAI: 2 miliardi da SpaceX per l'intelligenza artificiale - Con un’operazione che non ha precedenti, SpaceX ha deciso di investire 2 miliardi di dollari nella startup di intelligenza artificiale xAI, ... Come scrive tg.la7.it

Investimento miliardario di Elon Musk da SpaceX per xAI: tra strategia e rischio - investimento per sfidare OpenAI: Musk rilancia su xAI con fondi SpaceX tra ambizioni tecnologiche, rischi industriali e polemiche su Grok. Riporta notizie.it