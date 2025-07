Xhaka erede Calhanoglu? Macché svizzero pronto a lasciare l’Europa

Nelle ultime ore è emerso il nome di Granit Xhaka come eventuale erede di Calhanoglu all’Inter. Lo svizzero lascerà il Bayer Leverkusen, ma non per venire in nerazzurro. VERSO L’ADDIO DAL BAYER LEVERKUSEN – E un altro nome verrà tagliato all’istante. Lo svizzero Xhaka, che nelle ultime ore era stato accostato all’Inter per prendere l’eredità di Hakan Calhanoglu in caso di addio del turco, lascerà il Bayer Leverkusen ma non per venire in nerazzurro. Il capitano della nazionale elvetica, infatti, si prepara a lasciare completamente l’Europa per approdare in Arabia Saudita e precisamene al NEOM SC. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Xhaka erede Calhanoglu? Macché, svizzero pronto a lasciare l’Europa

Calciomercato Milan, accelerata per Xhaka: lo svizzero apre ai rossoneri - Granit Xhaka potrebbe passare dal Bayer Leverkusen al Milan in questo calciomercato estivo: lui ha detto di sì.

Milan-Xhaka, contatti diretti con il Bayer Leverkusen: trattativa nel vivo, lo svizzero apre al trasferimento - Il Milan vuole accelerare sul mercato per dotare Massimiliano Allegri di un regista funzionale allo stile e alla filosofia di gioco dell`allenatore.

Calciomercato Milan, accordo con Xhaka! Si tratta con il club per il centrocampista svizzero! Settimana decisiva? - Calciomercato Milan, accordo con Xhaka! Si tratta con il club per il centrocampista svizzero! Settimana decisiva? Il calciomercato Milan entra nel vivo con una trattativa che sta infiammando i tifosi rossoneri: si tratta di Granit Xhaka, centrocampista svizzero di caratura internazionale, individuato come rinforzo ideale per la mediana nella stagione 2025/2026.

Gazzetta - Milan, Juventus e ora Inter: anche Xhaka tra le idee per il dopo Calhanoglu

Calciomercato Inter, idea Xhaka per il centrocampo: lo svizzero nel mirino in caso di addio a Calhanoglu - Ecco le ultime da Milano sul sostituto del turco Dopo aver puntato su profili giovani come Sucic e Bonny, il Calciomerc ... Da informazione.it