Sinner | Sono contentissimo di essere italiano Sto vivendo un sogno merito anche della sconfitta al Roland Garros

Londra, 13 luglio 2025 – “A Parigi la sconfitta è stata dura. Ma non importa come vinci o come perdi. Soprattutto nei tornei importanti devi capire cosa non ha funzionato e lavorare su quello: usare la sconfitta e continuare a lavorare. Ed è uno dei motivi per i quali sono qui con questo trofeo”. Sono state le prime parole di Jannik Sinner dopo la vittoria del torneo di Wimbledon. "Con Carlos Alcaraz abbiamo un bel rapporto fuori dal campo e per essere così abbiamo bisogno dei migliori team al mondo. La sconfitta di Parigi è stata dura, ma non importa come si vince o come si perde. È importante capire cosa non ha funzionato e continuare a lavorare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sinner: “Sono contentissimo di essere italiano. Sto vivendo un sogno, merito anche della sconfitta al Roland Garros”

SINNER SEI IN FINALEEEEEEEEEEE Un match quasi perfetto per Jannik, che in tre set e in meno di due ore chiude la pratica Novak Djokovic. Ora lo attende l’ennesima, attesissima sfida contro Carlos Alcaraz Vai su Facebook

Tennis, Atp Madrid: impresa di Arnaldi, battuto Djokovic in 2 set; Sinner trionfa alle Atp Finals 2024, Fritz battuto in finale; Tennis, impresa di Musetti a Montecarlo: battuto Djokovic in tre set.

