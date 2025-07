Ivrea in aula per testimoniare su una rapina | riconosce tra le foto l’uomo che l’ha violentata

In tribunale a Ivrea per testimoniare su una rapina, una donna riconosce tra le foto segnaletiche l’uomo che l’avrebbe violentata mesi prima nell’ex Hotel La Serra. Il processo si è fermato e la procura valuta ora l'apertura di un'indagine per violenza sessuale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ivrea - testimoniare - rapina - riconosce

Ivrea, chiamata a testimoniare per un furto riconosce chi l’ha violentata. «Eravamo coinquilini, ha abusato di me. Più volte» - Mentre scorreva le foto segnaletiche per individuare l’autore di un furto ha riconosciuto l’uomo che l’aveva violentata mesi fa.

Ivrea, in aula per testimoniare su una rapina: riconosce tra le foto l’uomo che l’ha violentata; Ivrea, riconosce in una foto segnaletica l'uomo che l'ha violentata mentre era in aula come testimone per un altro caso.

Ivrea, in aula per testimoniare su una rapina: riconosce tra le foto l’uomo che l’ha violentata - In tribunale a Ivrea per testimoniare su una rapina, una donna riconosce tra le foto segnaletiche l’uomo che l’avrebbe violentata mesi prima nell’ex Hotel La Serra. Lo riporta fanpage.it

Ivrea, riconosce in una foto segnaletica l'uomo che l'ha violentata mentre era in aula come testimone per un altro caso - Il colpo di scena in tribunale durante il processo per il furto di un portafogli in una vineria di Ivrea. Da torino.corriere.it