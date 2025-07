GaE 2025 26 pubblicate le graduatorie ad esaurimento per il 50% dei ruoli AGGIORNATO

Le GaE sono le graduatorie ad esaurimento dalle quali è possibile attribuire il 50% dei ruoli assegnati alla singola provincia. Se le GaE sono esaurite, i posti passano al concorso.

GaE graduatorie ad esaurimento: ecco le date per scioglimento della riserva e riserva dei posti - Nel sistema scolastico italiano, l’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) costituisce uno degli strumenti principali per il reclutamento del personale docente.

GaE 2025/26, pubblicate le graduatorie ad esaurimento per il 50% dei ruoli [IN AGGIORNAMENTO] - Le GaE sono le graduatorie ad esaurimento dalle quali è possibile attribuire il 50% dei ruoli assegnati alla singola provincia.

GaE 2025/26, pubblicate le graduatorie ad esaurimento per il 50% dei ruoli [IN AGGIORNAMENTO] - Le GaE sono le graduatorie ad esaurimento dalle quali è possibile attribuire il 50% dei ruoli assegnati alla singola provincia.

Chiedo a voi che sicuramente ne sapete di più. Quando verranno pubblicate le nomine in ruolo? Mi spiego meglio. Per una delle mie cdc non vengono più banditi concorsi dal 2000, perciò le graduatorie nella mia provincia sono esaurite. Il rischio che corro o Vai su Facebook

GaE 2025/26, pubblicate le graduatorie ad esaurimento per il 50% dei ruoli [AGGIORNATO con Roma] - Le GaE sono le graduatorie ad esaurimento dalle quali è possibile attribuire il 50% dei ruoli assegnati alla singola provincia.

GaE 2025/26: pubblicate le graduatorie ad esaurimento per le Immissioni in Ruolo, i posti disponibili - Scopri i posti disponibili per il biennio 2024/2025 e 2025/2026.