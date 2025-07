Quando torna Jannik Sinner? Periodo di riposo poi la campagna d’America sul cemento

Jannik Sinner si è regalato la domenica dei sogni, quella che ricorderĂ per tutta la vita e che lo consegna definitivamente e in maniera imperitura alla leggenda dello sport tricolore: ha vinto Wimbledon, lo Slam per eccellenza, il torneo piĂą iconico e prestigioso al mondo, quello che non era mai sbarcato alle nostre latitudini. Il numero 1 del mondo ha sconfitto lo spagnolo Carlos Alcaraz dopo aver perso il primo set, prodigandosi in una spettacolare rimonta sull’erba londinese e imponendosi con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Il 23enne si è prontamente lasciato alle spalle la sconfitta subita proprio contro il grande rivale iberico in occasione nell’atto conclusivo del Roland Garros, dove si è visto annullare tre match-point. 🔗 Leggi su Oasport.it

