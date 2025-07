Parcheggio della Asl di Viterbo mutilato scattano i divieti di sosta

Per chi deve recarsi alla Cittadella della salute di Viterbo parcheggiare diventa ancora più complicato nei prossimi giorni. Per lunedì 14 e martedì 15 luglio è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Enrico Fermi. Interessati una decina di stalli blu, ossia a. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

