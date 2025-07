Il tripudio della folla di Wimbledon per Sinner | il video sulla terrazza con il trofeo in mano

Il tributo del popolo di Wimbledon per Jannik Sinner: il numero 1 al mondo si è affacciato dal balcone per celebrare anche con “The Grounds” la vittoria ottenuta in finale contro Carlos Alcaraz. Una vittoria storica: è il primo italiano a vincere sull’erba di Londra. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il tripudio della folla di Wimbledon per Sinner: il video sulla terrazza con il trofeo in mano

