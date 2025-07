Chi è Laila Hasanovic nuova fidanzata di Jannik Sinner?

Jannik Sinner fa di nuovo sognare gli appassionati di tennis e gli italiani. Infatti, il tennista altoatesino ha battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz a Wimbledon. A quanto pare, Sinner non vince solo in campo ma anche nella vita privata: sarebbe felicemente fidanzato con Laila Hasanovic. Jannik Sinner aveva dichiarato di essere single durante una conferenza stampa agli Internazionali d'Italia. Tuttavia, da allora, qualcosa sembra essere cambiato. Nelle ultime settimane, infatti, alcune foto lo hanno ritratto in compagnia di Laila Hasanovic a Copenaghen, dove i due avrebbero trascorso una giornata speciale insieme.

Jannik Sinner spinge in allenamento con Sonego a Roma. Domani training con un top-5 - Proseguono i lavori in corso per Jannik Sinner. Il ticchettio delle lancette continua e il 10 maggio, data d’ esordio del n.

Casper Ruud e il rispetto per Jannik Sinner: “Ha vissuto un momento difficile, esprimerà un ottimo tennis a Roma” - Un gran giocatore sul campo e un campione fuori. Lo si potrebbe definire così Casper Ruud, recentemente vincitore del Masters1000 di Madrid.

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Jannik Sinner ha incontrato il nuovo Pontefice, papa Leone XIV, in Vaticano. Il tennista numero uno al mondo è stato ricevuto questa mattina insieme alla sua famiglia e a quella di Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis.

