Jannik Sinner ha vinto Wimbledon 2025, sconfiggendo lo spagnolo Carlos Alcaraz con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 nella finale andata in scena sull’erba londinese. Il nostro portacolori si è imposto per la prima volta in carriera sui sacri prati e ha conquistato il quarto Slam dopo i due sigilli agli Australian Open e l’affermazione agli US Open, portando la prestigiosa coppa d’oro per la prima volta alle nostre latitudini e riuscendo a invertire la rotta contro il grande rivale iberico. Il numero 1 del mondo ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni di Sky: “ Emozione è una parola piccola in questo momento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner eroe azzurro: “Italia grande paese, orgoglioso di farne parte. La parola emozione non rende l’idea”