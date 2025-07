Edizione limitata illustrata a mano del romanzo iconico di stephen king disponibile in sole 500 copie

Nel panorama editoriale dedicato a Stephen King si apre un nuovo capitolo con l'uscita di una edizione limitata e artigianale del suo celebre romanzo It. Questa versione speciale, arricchita da illustrazioni originali e dettagli personalizzati, rappresenta un'occasione imperdibile per i collezionisti e gli appassionati del maestro dell'horror. La disponibilità è estremamente limitata, rendendo questa pubblicazione un vero oggetto di culto nel mondo della letteratura contemporanea. l'uscita dell'edizione limitata di It: caratteristiche principali. una creazione esclusiva curata dai maestri della rilegatura d'arte.

In questa notizia si parla di: limitata - edizione - romanzo - stephen

