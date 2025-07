Osimhen Galatasaray la trattativa è molto calda! Il nigeriano si avvicina sempre di più al ritorno a Istanbul Ultimissime novità!

Osimhen Galatasaray, l’attaccante nigeriano è sempre piĂą vicino al club turco: si lavora per chiudere l’operazione e spegnere quel rumour. Il futuro di Victor Osimhen è sempre piĂą vicino a Galatasaray. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale You Tube di Fabrizio Romano, il club turco ha fatto un passo decisivo nella trattativa per l’attaccante nigeriano, chiedendo al Napoli di esentare il giocatore dal raduno di inizio stagione. Questa mossa segna un’accelerazione significativa verso il trasferimento del centravanti: è un segnale chiaro che racconta come il Galatasaray sia determinato nel chiudere l’accordo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Galatasaray, la trattativa è molto “calda”! Il nigeriano si avvicina sempre di piĂą al ritorno a Istanbul. Ultimissime novitĂ !

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - di Redazione JuventusNews24 Osimhen annuncia quando prenderà la decisione definitiva sul prosieguo della sua carriera: le parole dell’obiettivo della Juve.

Osimhen Juve, il nigeriano lancia due “messaggi” ai bianconeri: sua la doppietta contro il Trabzonspor che permette al Galatasaray di vincere la Coppa di Turchia – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve, il bomber nigeriano conquista il suo primo trofeo in Turchia: sua la doppietta contro il Trabzonspor.

Juventus su Osimhen, con una doppietta regala la coppa di Turchia al Galatasaray - Victor Osimhen segna una doppietta nella finale della coppa di Turchia vinta 3-0 dal Galatasaray contro il Trabzonspor a Gaziantep.

Napoli-Galatasaray, trattativa infinita: Osimhen è intervenuto in video-call - La laboriosa trattativa tra il Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen sta tenendo con il fiato sospeso milioni di tifosi catalizzando l'attenzione generale degli appassionati in questa calda estate. Riporta msn.com

Calciomercato Napoli, dalla Turchia: "Osimhen ha rifiutato l'Al-Hilal per l'ottava volta" - Osimhen, però, avrebbe rifiutato la corte del club saudita per l'ottava volta. Scrive napolitoday.it