Baggio spegne le polemiche | Caldo al Mondiale per Club? Nel Mondiale del ’94 giocai a temperature anche più alte

Roberto Baggio, presente all’evento pre-finale del Mondiale per Club, ricorda il caldo del 1994 e minimizza. Tra i protagonisti presenti alla Trump Tower di New York, in occasione dell’evento ufficiale pre-finale del Mondiale per Club, c’era anche Roberto Baggio, uno dei simboli del calcio italiano e mondiale. L’ex fuoriclasse di Brescia, Fiorentina, Juventus, Inter e Milan, oggi 57enne, è stato accolto con affetto dai tifosi e dai media internazionali, e ha avuto modo di commentare una delle questioni piĂą dibattute di questi giorni: il caldo estremo che ha accompagnato le partite del torneo. Le condizioni climatiche, infatti, hanno sollevato critiche da parte di molti addetti ai lavori, ma Baggio, con l’esperienza di chi ha vissuto il calcio ad altissimo livello in epoche diverse, ha voluto ridimensionare la polemica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Baggio, spegne le polemiche: «Caldo al Mondiale per Club? Nel Mondiale del ’94 giocai a temperature anche piĂą alte»

