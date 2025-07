Risultati Mondiale per Club LIVE | apoteosi per i Blues! È 3-0 tra Chelsea e PSG | Joao Pedro firma un inaspettato tris!

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club: il programma della finale. Domenica 13 luglio, ore 21:00 – PSG vs Chelsea 0-3 (22? Palmer, 29? Palmer, 43? Joao Pedro) Risultati Mondiale per Club: il programma delle semifinali. Martedì 8 luglio, ore 21.00 – Fluminense vs Chelsea LIVE 0-2 (18?, 56? Joao Pedro) Mercoledì 9 luglio, ore 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: apoteosi per i Blues! È 3-0 tra Chelsea e PSG: Joao Pedro firma un inaspettato tris!

Kim Juve, Mondiale per Club a rischio per il difensore del Bayern Monaco. Svelato il motivo: cosa succede - di Redazione JuventusNews24 Kim Juve, Mondiale per Club a rischio. Il motivo della possibile assenza dell’ex Napoli accostato ai bianconeri.

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - di Redazione Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club. I dettagli del CorSport.

Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrà contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? - di Redazione Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrà contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? Il punto sui due.

Risultati mondiale per club 2025/ Real Madrid in semifinale! Diretta gol live score (oggi sabato 5 luglio) - Risultati Mondiale per Club 2025 diretta gol live score oggi, sabato 5 luglio delle ultime due partite che si giocano per i quarti di finale. Come scrive ilsussidiario.net

Risultati Mondiale per club 2025/ Inter eliminata! Diretta gol live score (oggi lunedì 30 giugno) - Risultati Mondiale per Club 2025 oggi, lunedì 30 giugno, diretta gol live score ottavi di finale: gioca anche l’Inter nelle due partite. Si legge su ilsussidiario.net