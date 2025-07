Festa e caos prima del raduno | arriva la denuncia per il campione

Ecco cosa è successo. Il calciatore è finito nel mirino della critica per quanto accaduto la scorsa notte Con la finale del Mondiale per Club tra il Chelsea di Enzo Maresca e il PSG di Luis Enrique si chiude ufficialmente la stagione 20242025. Una stagione lunghissima per molte squadre, che comprensibilmente  non hanno ancora iniziato il proprio ritiro. (LaPresse) – Calciomercato.it Le ferie per quasi tutti i giocatori, però, stanno per terminare, e presto si smetterà di parlare delle loro vacanze. Le attenzioni torneranno dunque sul campo, anche se per un po’ si continuerà a discutere del 18° compleanno di Lamine Yamal. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Festa e caos prima del raduno: arriva la denuncia per il campione

In questa notizia si parla di: festa - caos - prima - raduno

Napoli, caos traffico e botti per la Festa Scudetto: tentativi di rapine a via Marina - Centinaia di migliaia di tifosi in strada questa notte a festeggiare il quarto scudetto del Napoli. Assaltata la Fontana del Carciofo in piazza Trieste e Trento.

Festa Napoli, anche tanto caos in città : quanto accaduto a via Marina è assurdo - Tanti festeggiamenti ma anche tanto caos nella notte di Napoli: ecco quanto accaduto a via Marina e in piazza Trieste e Trento.

PSG, caos e violenza durante la festa per la Champions League: oltre 130 arresti - La festa dei tifosi del Paris Saint-Germain si è trasformata in un incubo di scontri e violenza. Sono almeno 130 le persone arrestate a Parigi.

La Prima pagina de La Voce e Il Tempo di questa settimana , oggi agli abbonati, domani in edicola. L'Arcivescovo Repole, il cammino della Chiesa torinese - Lettera a tutti i fedeli della Diocesi di Torino in occasione della Festa della Consolata "Di colpo Vai su Facebook

26 giugno 1976: il Festival al Parco Lambro; Artemio, lo storico revival de Il ragazzo di campagna tra dubbi e rinvii: ecco cosa è successo; Siamo stati al CCC, il più grande raduno europeo di hacker.

Festa nel caos in Argentina: la spiacevole sorpresa per i tifosi - Argentina, furti durante la festa: è caos Le immagine pubblicate da diverse testate raccontano quanto hanno trovato i tifosi dell’Argentina una volta finita la festa per la vittoria del Mondiale . Segnala calciomercato.it

Raduno delle Harley: grande festa. Pronte a sfilare 2.300 mitiche moto - 300 mitiche moto Da ieri spiaggia di velluto invasa da appassionati arrivati da svariati Paesi europei. ilrestodelcarlino.it scrive