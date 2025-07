Cadillac Hertz Team JOTA vince la 6h San Paolo, quinto evento del FIA World Endurance Championship. Alex LynnNorman NatoWill Stevens #12 precedono Earl BamberJenson ButtonSébastien Bourdais #38, General Motors ottiene il primo successo nel Mondiale dopo la terza pole del programma ottenuta ieri. Le due V-Series.R non hanno mai perso il controllo dell’evento brasiliano. La Porsche n. 5 di Julien AndlauerMichael Christensen, in testa per alcune fasi nelle prime tre ore, ha dovuto accontentarsi della terza piazza, ultima auto dello schieramento a pieni giri. Senza neutralizzazioni la selezione è stata incredibile, Cadillac ha monopolizzato la scena con una relativa facilità . 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, 6h San Paolo: prima volta per Cadillac, doppietta americana in Brasile