Tormento dazi Meloni abbraccia la linea europea | Abbiamo la forza per farci valere

Insomma, la lettera è arriva, è stata aperta e il contenuto è stato letto. Il presidente americano, Donald Trump, ha deciso: dal primo agosto 30% di dazi universali sui prodotti europei, con differenze per quelli settoriali, che potrebbero essere più alti. E nel caso in cui l'Europa dovesse reagire, la risposta statunitense sarebbe un ulteriore

Tormento dazi, von der Leyen netta ma cauta: “Pronte altre contromisure, ma per ora restano sospese” - Insomma, la lettera è arriva, è stata aperta e il contenuto è stato letto. Il presidente americano, Donald Trump, ha deciso: dal primo agosto 30% di dazi universali sui prodotti europei, con differenze per quelli settoriali (che potrebbero essere più alti).

Dazi: Serracchiani (PD), Meloni abbraccia Trump, ma rischio crisi per ... - Dazi: Serracchiani (PD), Meloni abbraccia Trump, ma rischio crisi per nostro Paese “Giorgia Meloni abbraccia Trump, mentre i suoi dazi rischiano di mettere in crisi il nostro Paese. Segnala partitodemocratico.it

Dazi, Meloni: "Abbiamo superato ostacoli ben peggiori" - MSN - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni parla oggi, martedì 15 aprile, della questione dei dazi in riferimento alla missione di giovedì a Washington, dove incontrerà Donald Trump. Secondo msn.com