Battlefield 6 | EA svela tutte le novità sulle classi nuove meccaniche e livelli

Electronic Arts e DICE hanno svelato tutti i dettagli sul rinnovato sistema delle Classi di Battlefield 6, uno degli elementi più richiesti e discussi dalla community negli ultimi anni. Il nuovo impianto è in fase di test nell’ambiente chiuso di Battlefield Labs e rappresenta un deciso passo avanti nella direzione del gioco di squadra e della personalizzazione strategica. Ogni classe (Assalto, Ingegnere, Supporto, Ricognitore) sarà caratterizzata da componenti personalizzabili – come armi, gadget, addestramento e oggetti da lancio – e elementi distintivi che definiscono la sua identità , tra cui arma signature, tratto unico, gadget esclusivo e pacchetti di armi specifici. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Battlefield 6: EA svela tutte le novità sulle classi, nuove meccaniche e livelli

In questa notizia si parla di: battlefield - classi - svela - tutte

Un leak svela i primi fotogrammi di #SilentHillF: ecco di cosa si tratta... Vai su Facebook

Battlefield Next: un video leak svela il ritorno di una delle modalità più amate dai fan; Battlefield 6 sembra un ottimo ritorno al passato; Quali armi ci sono in Battlefield Next? Un leak svela la lista completa.

Battlefield Next: ecco tutte le novità sulle Classi, tra bonus, livelli e nuove meccaniche - Nel nuovo diario di sviluppo di Battlefield Next, EA DICE descrive il lavoro svolto per evolvere il sistema delle Classi ... Lo riporta msn.com

Battlefield Labs rivoluziona le classi: tutto sul nuovo sistema in fase di test - Con l’introduzione di Battlefield Labs, una piattaforma di prova chiusa riservata alla community, gli sviluppatori stanno testando un nuovo e ... Riporta techgaming.it