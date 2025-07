Calciomercato Inter cambio generazionale in vista! Già pronta la rivoluzione del 2026 | cinque partenze certe a parametro zero

Calciomercato Inter, cambio generazionale in vista! Già pronta la rivoluzione del 2026: ecco quali sono le cinque partenze certe a parametro zero. Il calciomercato dell’Inter ha già portato in dote tre nuovi innesti, ma la sensazione è che la rivoluzione della rosa nerazzurra sia appena iniziata. Dopo una stagione di transizione, la società si sta muovendo per costruire una squadra proiettata al futuro, puntando con decisione su giovani talenti da far crescere nel sistema tecnico di Cristian Chivu. Nelle ultime settimane sono arrivati tre colpi under 23: il centrocampista croato Petar Sucic (classe 2003), l’attaccante francese Lilian Bonny (classe 2003) e il brasiliano Luis Henrique (classe 2001), esterno offensivo con esperienza in Ligue 1 e in patria. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, cambio generazionale in vista! Già pronta la rivoluzione del 2026: cinque partenze certe a parametro zero

In questa notizia si parla di: rivoluzione - inter - calciomercato - cambio

Inter sotto rivoluzione con il Verona? Inzaghi e l’unica priorità - L’Inter, prima del ritorno di UEFA Champions League, affronterà prima il Verona in campionato. Simone Inzaghi stavolta deve dare priorità ad un unico obiettivo, rivoluzione in atto! PRIORITÀ – In campionato il Napoli ha tre punti di vantaggio sull’ Inter e il calendario rimane piuttosto favorevole dopo la vittoria col Torino.

Mercato Inter, pronta la rivoluzione in attacco: nel mirino due Serie A ma non solo - Il mercato si avvicina e in casa Inter si lavora per rivoluzionare il reparto offensivo: nel mirino due attaccanti di Serie A ma non solo.

Torino-Inter, rivoluzione totale di Inzaghi: formazione con diverse sorprese! - In vista di Torino-Inter, Simone Inzaghi rivoluziona totalmente la sua squadra. Novità di formazione e un paio di prime volte assolute.

#NapoliNews #Calciomercato #Osimhen #Juventus: Nuovi venti di rivoluzione in Serie A, chi ha detto che il bomber nigeriano resterà sempre al Napoli? ? L’ex intermediario che ha avuto il merito di portare Victor Osimhen dal Lille al Napoli ha scatenato u Vai su Facebook

Inter, rivoluzione in attacco: il sogno è Nkunku, l’idea Asensio. Chivu prepara un cambio tattico; Milan regina del mercato, cambia tanto anche la Juventus. Operazioni più conservative per Inter e Napoli; Inter, la rivoluzione sul mercato è solo rimandata.

Dall’Atalanta all’Inter come Bastoni: l’affare da 40mln - Il percorso di rivoluzione dell’Inter passa anche dalla scelta in difesa per il calciomercato di questa estate. spaziointer.it scrive

Pedullà – Inter, nessuna rivoluzione. Tesoretto in arrivo? 4 nomi in uscita, la situazione - Alfredo Pedullà ha riportato aggiornamenti sul mercato dell'Inter tramite un video sul suo canale Youtube: le ultime ... Lo riporta fcinter1908.it