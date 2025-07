Maltempo a Roma voli dirottati e ritardi all’aeroporto di Fiumicino

(Adnkronos) – Disagi all'aeroporto di Fiumicino per il forte nubifragio che si è abbattuto oggi domenica 13 luglio su Roma e nei dintorni della Capitale. "A causa delle attuali condizioni meteorologiche avverse, ci sono state limitazioni di traffico aereo: alcuni voli che sarebbero dovuti atterrare all'aeroporto di Fiumicino sono stati dirottati su altri scali", in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

