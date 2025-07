Calciomercato Juve Comolli rischia di dover depennare quell’obiettivo dalla lista dei desideri | l’annuncio di quel dirigente può creare uno scenario di mercato sfavorevole ai bianconeri!

Calciomercato Juve, la strada per arrivare a quel difensore si fa sempre più complessa! Arriva l’annuncio di quel dirigente. Il calciomercato Juve rischia di dover ammainare bandiera bianca per Giovanni Leoni, centrale del Parma che piace molto anche all’ Inter. Questo scenario è reale e rischia di averlo concretizzato Javier Zanetti. Intervistato da Sport Mediaset, il numero due nerazzurro è uscito allo scoperto con le seguenti dichiarazioni. PAROLE – «Leoni è un giovane molto interessante. Lui all’Inter? Vediamo se c’è questa possibilità .». Calciomercarto Juve, l’Inter pronta a un sacrificio per Leoni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Comolli rischia di dover depennare quell’obiettivo dalla lista dei desideri: l’annuncio di quel dirigente può creare uno scenario di mercato sfavorevole ai bianconeri!

In questa notizia si parla di: juve - calciomercato - rischia - dover

Calciomercato Juve, mezza squadra a rischio in caso di mancata qualificazione alla Champions: chi è in bilico, tutti i nomi - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, mezza squadra a rischio in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League: ecco chi è in bilico, tutti i nomi.

Calciomercato Juve, Manchester United pronto a spingersi fino a 55-60 milioni di euro! La possibile offerta per l’obiettivo dei bianconeri - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, lo United offre fino a 55-60 milioni di euro per l’obiettivo: l’indiscrezione e tutti i dettagli.

Calciomercato Juve, i bianconeri puntano dritti su due profili per rinforzare il proprio attacco: ecco di chi si tratta nella fattispecie! - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, sono due i nomi che piacciono maggiormente alla dirigenza bianconera per l’attacco: ecco di chi si tratta.

Calciomercato Juve, è fatta per David! Osimhen, una data per il futuro. E Sancho... Bianconeri al lavoro sul fronte attaccanti: tutte le novità . E in uscita c'è sempre il caso Vlahovic Messa da parte la sfida al Real Madrid, il fascino del campo fa posto all’operativit Vai su Facebook

???Inter costretta a svendere Çalha? Juventus più vicina a Sancho; Juventus, Yildiz a rischio per l’Atalanta: le sue condizioni e chi può sostituirlo; Vlahovic, rinnovo o addio: la Juventus non vuole perderlo a zero. Rischio muro contro muro sul contratto.

Calciomercato Juve, Giuntoli rinuncia a quel big? - Juventus News 24 - Calciomercato Juve, Giuntoli rischia di dover depennare il nome di quel big dalla lista dei desideri: in Premier c’è un club che fa sul serio! Scrive juventusnews24.com

Calciomercato Juventus, indiscrezione dall’Arabia Saudita: Inzaghi irrompe sull’obiettivo bianconero, contatti per portarlo all’Al-Hilal! - Calciomercato Juventus, voce a sorpresa dall’Arabia Saudita: Inzaghi vuole l’obiettivo bianconero, avviati i contatti per portarlo all’Al- Segnala juventusnews24.com