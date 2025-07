Arriva la svolta in merito all’affare che porterebbe Osimhen al Galatasaray: ora manca solo un dettaglio. L’affare Osimhen-Galatasaray si sta rivelando un vero e proprio intrigo. Il Galatasaray aveva avanzato l’intenzione di pagare la clausola rescissoria da 75 milioni in cinque rate, il Napoli ha chiesto delle garanzie bancarie che il club turco non è riuscito ad ottenere. Dopo il no del club azzurro ad un’ulteriore proposta al ribasso da 70 milioni, il Gala ha avanzato una nuova proposta a cui, secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, il Napoli avrebbe iniziato ad aprire. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Svolta Osimhen-Galatasaray: ok alle garanzie bancarie, l’ultima richiesta del Napoli