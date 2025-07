Re Sinner vince Wimbledon è il primo italiano a conquistare il torneo | Vivo un sogno

Londra, 13 luglio 2025 – Jannik Sinner vince il torneo di Wimbledon 2025. L’azzurro, numero 1 del mondo, in finale oggi 13 luglio batte lo spagnolo Carlos Alcaraz per 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 in 3h04?. Il 23enne altoatesino, al primo titolo nello Slam londinese, è il primo italiano a conquistare il titolo nel torneo dell’All England Club. Sinner conquista il secondo titolo dell’anno dopo l’Australian Open vinto a inizio stagione. L’azzurro, al quinto successo in 13 confronti diretti con Alcaraz, pone fine alla striscia di 5 vittorie consecutive dell’iberico nei faccia a faccia. L’iberico perde a Wimbledon dopo 20 vittorie di fila: l’ultimo k. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

