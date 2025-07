Nel panorama dei fumetti Marvel, le recenti vicende legate all’universo degli X-Men stanno portando alla luce aspetti inediti e approfondimenti sulla storia di personaggi iconici. La serie Giant-Size House of M #1, prevista per il 16 luglio 2025, si inserisce in questa cornice, offrendo un’interpretazione alternativa di eventi passati e presentando nuovi ruoli per figure conosciute come Kitty Pryde e Kamala Khan. L’articolo analizza i principali sviluppi narrativi e i personaggi coinvolti in questa nuova avventura. il ritorno della realtà alternativa di house of m. una reinterpretazione della linea temporale originale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Ritorno della casa di m degli x-men e kitty pryde come prima vittima