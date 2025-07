Macron | Libertà mai così minacciata dal 1945 pace dipende da noi

(Adnkronos) – “La libertà non era mai stata così minacciata” dalla fine della Seconda Guerra Mondiale nel 1945, e “mai la pace nel nostro continente era dipesa così tanto dalle nostre decisioni attuali”. Ad affermarlo capo di Stato francese nel suo tradizionale discorso alle forze armate alla vigilia del 14 luglio, Festa nazionale in Francia. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Macron: “Libertà mai così minacciata dal 1945, pace dipende da noi”

In questa notizia si parla di: così - libertà - minacciata - pace

Così gli esponenti della campagna Libertà per Marwan Barghouti ci hanno raccontato la realtà di Gaza - Occhi in Palestina non è solo una missione di testimonianza, di osservazione, di racconto. È una missione politica e come tale si nutre di incontri e dialoghi con quelle voci che, da una parte e dall’altra, tentano con incrollabile coraggio di tenere viva la speranza in una pace giusta.

Gaza, l’artista che dipinge l’assenza di aiuti umanitari: «Così le scatole vuote diventano tele: l’arte è la mia unica libertà» – L’intervista - Tra le macerie delle abitazioni rase al suolo, le tende dei palestinesi sfollati e l’eco incessante dei raid aerei, Hussain Aljrjawy continua a disegnare.

“Libertà vietata”: così nei campus Usa si spegne la voce del dissenso - Il report 2025 sulla libertà d’espressione nelle università americane rivela un dato inquietante: studenti e professori si autocensurano.

Chi non vuole la pace a Gaza? La diretta con Peter Gomez e Riccardo Antoniucci Vai su Facebook

Macron, il discorso in occasione della Festa nazionale in Francia: cosa ha detto; Macron: «Europa mai così in pericolo dal 1945». Raddoppio del bilancio della difesa da oggi al 2027; Macron: libertà mai così minacciata dal '45, pace dipende da noi.