Roma quasi fatta per Ferguson | accordo raggiunto con il Brighton per l’attaccante irlandese

Roma, accordo raggiunto con il Brighton per Evan Ferguson: sarà il giovane irlandese il rinforzo per Gian Piero Gasperini La Roma è pronta a piazzare un colpo a sorpresa per il proprio reparto offensivo: tutto fatto per l’arrivo di Evan Ferguson, attaccante irlandese del Brighton, destinato a vestire la maglia giallorossa nella prossima stagione. L’accordo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma, quasi fatta per Ferguson: accordo raggiunto con il Brighton per l’attaccante irlandese

In questa notizia si parla di: roma - ferguson - irlandese - accordo

Roma, Evan Ferguson pronto per Gasperini: il tecnico che rigenera gli attaccanti - Ormai ci siamo: tra appena due giorni prenderà ufficialmente il via la nuova stagione della Roma. A meno di 48 ore dall’inizio del primo ritiro dell’era Gasperini, Frederic Massara sta lavorando senza sosta per consegnare all’ex tecnico dell’Atalanta una rosa all’altezza delle ambizioni giallorosse.

Roma, Ferguson apre al trasferimento: trattativa in corso col Brighton - La Roma continua a lavorare per rinforzare l’attacco dopo le partenze di Abraham e Shomurodov. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, il club giallorosso sta portando avanti la trattativa con il Brighton per Evan Ferguson, classe 2004.

Roma, doppio fronte a centrocampo e in attacco: rifiutata l’offerta per Rios, Ferguson dice sì - La Roma accelera. Il mercato giallorosso entra in una fase calda, con il club impegnato su più tavoli per regalare a Gian Piero Gasperini i primi rinforzi.

Ferguson ha detto sì, per Wesley sono ore calde Gazzetta dello Sport (F.Balzani) Evan Ferguson ha detto sì alla Roma, nonostante l’interesse dell’Atalanta. Dopo l’accordo col Brighton, l’attaccante irlandese è pronto a prendere il posto di Shomurodov, passat Vai su Facebook

#ASRoma ha l’accordo totale con Evan #Ferguson (prima chiamata @MatteMoretto). L’irlandese ha scelto la Roma perché convinto di potersi rilanciare e tornare a brillare con #Gasperini. Resta da definire nel dettaglio l’accordo con il #Brighton sulla tipologia Vai su X

Chi è Evan Ferguson, l'attaccante che la Roma sta per regalare a Gasperini; La Roma non molla Matt O’Riley, definito invece Ferguson; Ferguson dice sì alla Roma, si avvicina il primo colpo di Massara: modalità e cifre dell'accordo.

Ferguson-Roma, si tratta a oltranza: perché le prossime ore saranno decisive - L'attaccante del Brighton vuole fortemente vestire il giallorosso: cosa manca per chiudere per il suo arrivo ... Scrive msn.com

La Roma vicina a Evan Ferguson, nodo diritto di riscatto con il Brighton a 45 milioni - La Roma punta a Evan Ferguson, giovane attaccante del Brighton, ma la trattativa si complica per il diritto di riscatto da 45 milioni di euro richiesto dal club inglese. Segnala gaeta.it