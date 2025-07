Macron | Difendiamoci dalla Russia Siamo minacciati come nel 1945

Roma, 14 luglio 2025 – "Siamo in un momento cruciale della nostra storia. La nostra libertĂ vive la maggiore minaccia dal 1945". Il presidente francese, Emmanuel Macron, non le manda a dire e ieri, durante il discorso alle Forze Armate alla vigilia del 14 luglio – anniversario della Rivoluzione francese e maggiore festivitĂ civile nazionale – ha annunciato un nuovo piano di riarmo, con 74 miliardi di euro messi a bilancio nel 2026, e ha messo in guardia dal "nuovo imperialismo". Da parte di chi, è fin troppo facile intuirlo. Ma il capo dell'Eliseo è stato quanto mai esplicito: "Con l'invasione dell'Ucraina la guerra è arrivata sul nostro territorio".

