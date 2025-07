Migranti la stretta Francia-Gran Bretagna

Gas lacrimogeni contro migranti che stanno per tentare la traversata della Manica, dalla Francia alla Gran Bretagna. Tensione sulla spiaggia a pochi chilometri da Calais, tra gendarmerie e migranti nascosti nelle dune nella speranza di salire su un gommone diretto verso le coste inglesi. Sono almeno 200 i richiedenti asilo intercettati dalla polizia francese, costretti a fuggire e abbandonare i loro piani, almeno per il momento. Sono tante infatti le imbarcazioni che sfuggono ai controlli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Migranti, la stretta Francia-Gran Bretagna

In questa notizia si parla di: migranti - francia - gran - bretagna

Ventimiglia, smantellata rete di traffico migranti al confine con la Francia - La Polizia di Stato ha concluso l’operazione “Scenic”, disarticolando una rete criminale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina al confine italo-francese.

Salvini in Francia dai Patrioti: “La cittadinanza non è regalo, i migranti sono minaccia” - Il vicepremier e leader della Lega ha spiegato che in Italia è in corso un referendum che non raggiungerà il quorum perché gli italiani non sono favorevoli alla diminuzioni del tempo necessario ad ottenere la cittadinanza.

Ministro Interno a migranti: "Non venite in Francia, tolleranza zero" - Parigi, 19 giu. (askanews) - "Il messaggio è dire a chiunque cerchi di immigrare illegalmente, e quindi di commettere frodi, che non dovrebbe venire in Francia.

Cosa prevede l’accordo, quante testate nucleari possiedono Francia e Gran Bretagna e in che modo contribuiranno a proteggere l’Europa Vai su Facebook

L'annuncio di Macron e Starmer sullo scambio alla pari dei migranti per contrastare l'attraversamento della Manica. Vai su X

Migranti, la stretta Francia-Gran Bretagna; “Uno entra, uno esce”: l’intesa tra Gran Bretagna e Francia per i richiedenti asilo; Migranti, accordo Regno Unito-Francia: via al progetto pilota per i rimpatri ‘uno contro uno’.

Migranti, la stretta Francia-Gran Bretagna - L'avviso della cardiologa: “Rischi di invecchiare male” Garlasco, il Dna nella bocca di Chiara Poggi: spunta la pista dell'amico di Andrea Sempio. Come scrive msn.com

“Uno entra, uno esce”: l’intesa tra Gran Bretagna e Francia per i richiedenti asilo - L'annuncio di Macron e Starmer sullo scambio alla pari dei migranti per contrastare l'attraversamento della Manica ... Si legge su dire.it