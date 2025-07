A Milano chiude la Libreria dei Ragazzi

Non tutte le storie finiscono con il lieto fine. E il "vissero felice è contenti" non è - almeno per il momento- nemmeno la conclusione dell'avventura della Libreria dei Ragazzi, iniziata 53 anni fa in via Tadino, zona porta Venezia a Milano e finita con una chiusura obbligata che nessuno avrebbe voluto. La colpa ancora una volta - come già accaduto per numerose attività del centro milanese - è del caro affitti.

Chiude la Libreria dei Ragazzi di Milano: “Un dolore. Ma diciamo arrivederci, abbiamo ancora tanto da dare a questa città” - Milano – “Vi ringraziamo tutti per questo momento di festa. Ma nello stesso tempo non riusciamo a essere allegri per il dolore di dover lasciare questo posto”.

