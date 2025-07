Un Posto al Sole anticipazioni 14 luglio | Michele riceve una brutta notizia su Agata

Scopriamo cosa accadrà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap opera in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai 3. Torna domani su Rai 3 la soap più longeva della tv italiana: Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. Eugenio si deve operare e Viola è molto preoccupata per il suo ex marito; l'assenza del papà inoltre, sta mettendo in crisi anche Antonio. Vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nell' episodio di lunedì 14 luglio. Negli episodi precedenti Assane è scomparso e Michele è determinato a trovarlo. Il giornalista sa che dietro la scomparsa del bracciante c'è Gennaro Gagliotti ed è deciso a smascherarlo una volta per tutte. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

