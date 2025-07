Droghe solitudine e istituti penali | la rinascita di Achille Costacurta

Non è solo la storia di un ragazzo famoso. È la storia di un’intera generazione che non ce la fa più. Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, ha trovato il coraggio di raccontare a La Repubblica il suo dolore: la solitudine, la droga, il tentato suicidio, il carcere minorile. E poi la svolta, arrivata lontano dai riflettori, in una Sicilia che gli ha restituito un po’ di pace. A soli vent’anni, Achille ha toccato il fondo e ha risalito la china. Ma ciò che colpisce è quanto il suo racconto somigli a quello di tanti coetanei, figli di un’epoca senza certezze, dove le figure di riferimento si sono sgretolate e il futuro appare sfocato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it