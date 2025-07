Replica La Promessa in streaming puntata 13 luglio 2025 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – domenica 13 luglio 2025  – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Don Ricardo si è infuriato con Marcelo e ha minacciato il ragazzo di licenziamento. Teresa è dovuta intervenire in fretta per evitare che il maggiordomo prendesse davvero questi provvedimenti e ha deciso, sotto consiglio di Maria, di essere sincera con lui. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4  in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Replica La Promessa in streaming puntata 13 luglio 2025 | Video Mediaset

