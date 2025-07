Cuadrado dice addio all’Atalanta | Grazie di tutto è stato un anno bellissimo! Le parole dell’ex Juve sui social commuovono

Cuadrado saluta definitivamente l’Atalanta. Il messaggio social dell’ex Juve commuove tutto l’ambiente della Dea: le sua parole. Sul proprio profilo Instagram, Juan Cuadrado ha deciso di annunciare l’addio all’ Atalanta dopo una sola stagione. Ecco il suo saluto commosso dell’ex Juve. CUADRADO – «Ragazzi volevo salutarvi maaa Mirco mi ha cancellato del gruppo. GRAZIE di tutto. Ed stato un anno bellissimo con un obbiettivo raggiunto #champions. GRAZIE Atalanta, grazie ai tifosi bergamaschi. In bocca al lupo per tutto e tante benedizioni». Cuadrado, il futuro del colombiano rimane incerto. Il nome di Juan Cuadrado continua a essere al centro delle voci di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cuadrado dice addio all’Atalanta: «Grazie di tutto, è stato un anno bellissimo!». Le parole dell’ex Juve sui social commuovono

Atalanta, Cuadrado: “La qualificazione in Champions dipende solo da noi. Zero calcoli” - Bergamo, 29 aprile 2025 – Un altro punto verso la Champions. All’indomani del pareggio casalingo (1-1) contro il  Lecce che ha consentito all’ Atalanta di salire a quota 65 punti, mantenendo un distacco di tre punti dalla Juventus, a vedere il bicchiere mezzo pieno in casa nerazzurra è il “vecio” del gruppo Juan Cuadrado.

Infortunio Cuadrado, lesione per l’esterno dell’Atalanta. Ecco le condizioni riscontrate dopo la gara con il Monza - Infortunio Cuadrado, lesione per l’esterno dell’Atalanta dopo la gara contro il Monza. Ecco l’esito degli esami per il colombiano Altro infortunio in casa Atalanta.

Atalanta, Cuadrado salta la Roma: lesione muscolare e stagione a rischio - Juan Cuadrado potrebbe aver finito la sua stagione all`Atalanta. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto l`esterno colombiano dopo gli allenamenti.

