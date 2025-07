Statale 36 allarme mezzi contromano | nuovi interventi per la sicurezza

La Strada Statale 36 rappresenta l'arteria principale del territorio lecchese, collegando l'Alto Lago alla profonda Brianza attraverso Lecco, la cittĂ capoluogo. Proprio su questa strada statale si stanno concentrando gli sforzi per ridurre gli episodi di guida contromano che hanno destato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: statale - contromano - allarme - mezzi

Brescia, diversi km contromano in statale: uno choc, chi era al volante - Attimi di puro terrore in provincia di Brescia, dove una donna di 93 anni ha percorso diversi chilometri contromano lungo la statale 45 bis, seminando il panico tra gli automobilisti.

Contromano sulla statale: corsa folle e zig zag tra le auto. Poi la scoperta choc: chi c’era alla guida - Una vera e propria follia ha avuto luogo su una strada statale, nei pressi di una galleria. Un’ auto ha iniziato a correre contromano, facendo tutto il suo percorso a zig zag.

Auto a zig zag e contromano sulla Statale: fermata in galleria dalla polizia - Tragedia sfiorata lungo la Strada Statale 45bis, dove un’auto procedeva pericolosamente a zig zag e, soprattutto, contromano.

Statale 36, allarme mezzi contromano: nuovi interventi per la sicuezza; Auto a zig zag e contromano sulla Statale: fermata in galleria dalla polizia; Civate, camion in contromano sulla Statale 36 (per quasi un chilometro): l’allarme con i clacson.

Statale 36, allarme mezzi contromano: nuovi interventi per la sicuezza - Potenziata la segnaletica tra Lecco e Colico dopo i numerosi episodi registrati negli ultimi mesi La Strada Statale 36 rappresenta l'arteria principale del territorio lecchese, collegando l'Alto Lago ... Secondo leccotoday.it

Civate, camion in contromano sulla Statale 36 (per quasi un chilometro ... - Nel pomeriggio di oggi un autotrasportatore alla guida di un bilico ha imboccato la Milano – Lecco in contromano. Da ilgiorno.it