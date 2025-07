Cordoba prima della finale | Il PSG è ingiocabile sull’uno contro uno ma nel calcio nulla dura per sempre

Cordoba analizza la finale del Mondiale per Club: «Il PSG è ingiocabile sull’uno contro uno, ma nel calcio nulla dura per sempre». Prima dell’inizio della finalissima del Mondiale per Club 2025 tra Paris Saint-Germain e Chelsea, in programma a New York, ha parlato uno degli ex difensori piĂą rispettati del calcio sudamericano ed europeo: Ivan Ramiro Cordoba. L’ex centrale colombiano dell’ Inter, oggi opinionista e dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di DSports per offrire il suo punto di vista tecnico sulla sfida che assegnerĂ il titolo mondiale per club. Cordoba non ha usato mezzi termini nel descrivere lo stato di forma attuale del PSG: «In questo momento, il PSG è ingiocabile se vai a prenderlo uomo a uomo, bisogna pensare a un’altra strategia», ha dichiarato con fermezza l’ex difensore, che in carriera ha vinto una Champions League, cinque scudetti e quattro Coppe Italia con la maglia nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

