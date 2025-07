Usa contro Cuba restrizioni al visto del presidente Díaz-Canel per il suo ruolo brutale contro il popolo

Questa volta Washington non ci gira attorno: punta direttamente e impone restrizioni al visto del presidente cubano Miguel Díaz-Canel “per il suo ruolo brutale contro il popolo”, fa sapere il Dipartimento di Stato Usa in una nota diffusa venerdì 11 luglio, nel quarto anniversario delle manifestazioni che all’Avana sono state sedate con l’ arresto di migliaia di manifestanti, molti dei quali ancora in cella. Misure analoghe sono state applicate ai ministri della Difesan Álvaro López Miera e dell’Interno Álvaro Álvarez Casas. Il nuovo pacchetto di sanzioni è stato annunciato sulla piattaforma X dal segretario di Stato Marco Rubio, che potrà anche avere un’agenda fitta di impegni – tra dazi, immigrazione, guerre – ma non sa fare a meno di sottrarsi alla sua ratio politica e identitaria: lottare contro il governo cubano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

