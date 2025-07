Ravelli sull’addio al Milan di Theo | Che confusione sul termine ‘valori'

Arianna Ravelli ha commentato l'addio al Milan di Theo Hernandez sulle pagine de La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina.

Theo e l'addio al veleno di Theo al Milan. Ravelli: "C’è modo e modo di salutarsi. Muller e Modric..." Vai su X

Pensa i titoli se il Milan avesse perso la quarta finale europea consecutiva, l'ultima con un'umiliazione storica. E se subito dopo fosse scappato l'allenatore mentre volavano stracci in un club virtualmente fallito e deriso anche dal Fluminense... Vai su Facebook

una vita via social - Valori sono i princìpi che i singoli individui o una collettività considerano superiori o preferibili". gazzetta.it scrive

Theo Hernandez, addio al Milan con polemica: “Direzione che ha preso il club non rispecchia i miei valori” - Theo Hernandez saluta il Milan e accusa la dirigenza: un addio polemico dopo sei anni ricchi di emozioni e successi. Lo riporta blitzquotidiano.it