Leoni-Inter l’annuncio in diretta che spiazza | tutta la verità

Giovanni Leoni-Inter, l’annuncio in diretta spiazza. Il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha rotto gli indugi sul nome di Giovanni Leoni, giovane difensore classe 2006 di proprietĂ del Parma, accendendo i riflettori su un possibile futuro nerazzurro. Intervistato da SportMediaset, lo storico capitano interista ha commentato la notizia. Leoni-Inter: c’è l’annuncio. “Leoni è un giovane molto interessante, vediamo se c’è questa possibilitĂ . Ora ci dobbiamo concentrare e fare un gruppo che possa competere in tutte le competizioni che dobbiamo affrontare”. Leoni-Inter: c’è l’annuncio (LaPresse) – Rompipallone Leoni, cresciuto calcisticamente nella Sampdoria prima del passaggio al Parma, è uno dei prospetti difensivi piĂą promettenti del panorama italiano. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Leoni-Inter, l’annuncio in diretta che spiazza: tutta la veritĂ

