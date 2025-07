Jannik Sinner chiude il cerchio | con Wimbledon l’Italia ha vinto almeno una volta tutti gli Slam!

Jannik Sinner, 13 luglio 2025. Un giorno storico per il tennis maschile italiano, che ha ora il primo campione di Wimbledon dell’intera sua storia. E dire che, fino a soltanto un anno e mezzo fa, tra gli uomini ci si aggrappava a tre precise memorie, di cui si parlerĂ tra poco. Il tutto, ad ogni modo, senza mai dimenticare che il capitolo Slam l’hanno riaperto le donne, in quei meravigliosi anni che non sono solo 2010 e 2015 e non portano solo i nomi di Francesca Schiavone e Flavia Pennetta, ma che rappresentano anche un’era durata dieci anni nel suo massimo splendore, dal 2006 al 2016 a volerla prendere idealmente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner chiude il cerchio: con Wimbledon l’Italia ha vinto almeno una volta tutti gli Slam!

