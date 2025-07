CdS – Fiorentina Kean rifiuta l’Arabia | no secco all’Al Qadsiah

2025-07-13 18:20:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: Moise Kean dice no all’Arabia: l’attaccante della Fiorentina non ha preso in considerazione l’offerta dell’ Al Qadsiah, che si prepara ad accogliere il capocannoniere della Serie A nell’ultima stagione Mateo Retegui. Risposta opposta dall’ex Juve che ha deciso di non andare a giocare in Arabia Saudita. Per settimane l’offerta era rimasta a disposizione del giocatore che però non ha mai risposto. Aveva provato a portarlo in Arabia anche l’ Al Hilal nei giorni scorsi, ma neanche la squadra allenata da Simone Inzaghi gli ha fatto cambiare idea. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – Fiorentina, Kean rifiuta l’Arabia: no secco all’Al Qadsiah

