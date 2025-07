Beach volley a Montesilvano trionfano Ranghieri Alfieri e They Breidenbach | la Coppa Italia 2025 è loro!

Si √® conclusa oggi la quarta tappa del Campionato Italiano Assoluto di beach volley 2025, disputata a Montesilvano e valida come secondo appuntamento Gold della stagione. Oltre a mettere in palio punti pesanti per il ranking nazionale, la tappa abruzzese assegnava anche il titolo della Coppa Italia, il primo trofeo ufficiale dell‚Äôanno.¬†A salire sul gradino pi√Ļ alto del podio sono state due coppie gi√† protagoniste nelle tappe precedenti: Alex Ranghieri e Manuel Alfieri, nel maschile, e Chiara They con Sara Breidenbach, nel torneo femminile. Entrambe le formazioni avevano gi√† conquistato il successo nella tappa Gold di Caorle e confermano il proprio dominio anche sull‚Äô arenile di Montesilvano, imponendosi con autorit√† e percorso netto. 🔗 Leggi su Oasport.it

