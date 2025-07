Psg-Chelsea finale del Mondiale per club | doppietta di Palmer e Joao Pedro gli inglesi dilagano 3-0

Allo stadio MetLife Stadium di New York va in scena l'ultimo atto, la finale del Mondiale per Club tra due squadre europee, non a caso i campioni d'Europa del Paris Saint-Germain di Luis Enrique e il Chelsea di Enzo Maresca vittorioso in Conference League. Allo stadio sono presenti anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e la moglie Melania. Accanto a loro siede Gianni Infantino, presidente della Fifa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Psg-Chelsea, finale del Mondiale per club: doppietta di Palmer e Joao Pedro, gli inglesi dilagano 3-0

In questa notizia si parla di: chelsea - finale - mondiale - club

Chelsea in finale di Conference League! Tutto facile, 1-0 al Djurgarden. In finale Fiorentina o Betis - E` il Chelsea la prima finalista di Conference League 2024/25: la squadra di Enzo Maresca, favoritissima per la vittoria finale fin dall`inizio.

Chelsea-United infiamma la Premier, Amorim: “Non rischio Dalot per la finale” - A due giorni da Chelsea-United, Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, ha preso la parola in conferenza stampa

Chelsea-Djurgarden, il pronostico di Conference: Blues in finale, con Multigol e il baby George - Settimana importantissima a livello europeo, in una tre giorni che ci consegnerà le 6 squadre che si giocheranno le finali delle competizioni.

Mondiale per Club FIFA Finale 2025, Chelsea - PSG diretta gratis DAZN, in chiaro Canale 5 Vai su X

È arrivato il giorno della finale del Mondiale per Club: stasera andrà in scena Chelsea-PSG I Blues, vincitori della Conference League, proveranno a soffiare il trofeo ai parigini Campioni d'Europa che sembrano essere i favoriti per la vittoria di questo torneo Vai su Facebook

Mondiale per Club FIFA Finale 2025, Chelsea - PSG diretta gratis DAZN, in chiaro Canale 5; Diretta Chelsea-Psg oggi, finale Mondiale per Club 2025. Risultato live; Il Mondiale per club all'ultimo atto: dove vedere la finale PSG-Chelsea in chiaro.

Chelsea-Psg diretta finale Mondiale per Club: segui la partita - Il torneo negli Stati Uniti arriva all'ultimo atto, Maresca contro i campioni in carica della Champions League: aggiornamenti in tempo reale ... Segnala msn.com

Mondiale per club: Chelsea - Psg 0-0 DIRETTA - Bagno di folla oggi per Donald Trump, che insieme a Melania assisterà alla finale della Coppa del Mondo per Club Fifa tra Paris Saint- ansa.it scrive